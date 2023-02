BALLAKE SISSOKO ET VINCENT SEGAL MUSIQUE DE NUIT PIANO’CKTAIL, 2 mars 2023, BOUGUENAIS.

BALLAKE SISSOKO ET VINCENT SEGAL MUSIQUE DE NUIT PIANO’CKTAIL. Un spectacle à la date du 2023-03-02 à 20:00 (2023-03-02 au ). Tarif : 23.0 à 23.0 euros.

La complicité du koriste Ballaké Sissoko et du violoncelliste Vincent Segal résonne plus que jamais dans Musique de nuit.Ballaké Sissoko et Vincent Segal aiment tisser à quatre mains des conversations instrumentales bercées par les esprits mandingues, baroques, brésiliens, gitans… Avec leur concertMusique de nuit, ces deux virtuoses rassemblent le meilleur de leur répertoire commun et quelques improvisations. Une ode à la liberté et la beauté de l’instant. Sissoko Ballaké & Vincent Segal Sissoko Ballaké & Vincent Segal

Votre billet est ici

PIANO’CKTAIL BOUGUENAIS Rue Ginsheim GustavsBurg Loire-Atlantique

La complicité du koriste Ballaké Sissoko et du violoncelliste Vincent Segal résonne plus que jamais dans Musique de nuit.Ballaké Sissoko et Vincent Segal aiment tisser à quatre mains des conversations instrumentales bercées par les esprits mandingues, baroques, brésiliens, gitans… Avec leur concertMusique de nuit, ces deux virtuoses rassemblent le meilleur de leur répertoire commun et quelques improvisations. Une ode à la liberté et la beauté de l’instant.

.23.0 EUR23.0.

Votre billet est ici