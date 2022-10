Balladines, 21 janvier 2023, .

Balladines



2023-01-21 16:00:00 – 2023-01-21

5 5 Une merveilleuse pause où l’on se ressource en douceur et en musique, un éveil sensoriel et suspendu pour les toutes petites oreilles et les grandes qui les accompagnent.

Durée : 40min. Dès 3 ans.

Tarif : 5€

Une merveilleuse pause où l’on se ressource en douceur et en musique, un éveil sensoriel et suspendu pour les toutes petites oreilles et les grandes qui les accompagnent.

Durée : 40min. Dès 3 ans.

Tarif : 5€

dernière mise à jour : 2022-10-20 par