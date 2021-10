Fouesnant Fouesnant Finistère, Fouesnant Ballade(S) Funambule(S) – Cirque Fouesnant Fouesnant Catégories d’évènement: Finistère

Compagnie Le Grand Raymond | Lucie Boulay Un gardien surveille consciencieusement un terrain vague quand, au-dessus de lui, apparaît le peuple funambule. Ces femmes, ces hommes, ces enfants habitent un territoire imaginaire créé par des lignes tendues d'arbre en arbre, d'immeuble en lampadaire… Jamais ils ne posent le pied à terre. Ils racontent la délicatesse et la suspension partout où ils s'installent. Dans un frémissement, ce peuple se joue de la gravité. En écho immédiat à cette douceur, il y a une révolte. Les funambules se sont éloignés du sol pour raconter, justement, combien ils lui sont attachés. Ils prennent du recul et reconsidèrent ce monceau d'espaces abolis, d'espèces animales disparues, de tragédies humaines. En mêlant les écritures et les disciplines (chanson, corps, musique, narration, dialogue…), cette « funambulation musicale dans l'espace public » aux aspects de fable sociale évoque la révolte vis-à-vis du monde actuel ou encore l'effondrement avec humour et poésie. Hors les murs, lieu précisé ultérieurement

