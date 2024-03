Ballades férales – Avec les lauréats du programme IN SITU ● Commissariat : María Inés Rodríguez Cité internationale des arts Paris, mercredi 13 mars 2024.

Du mercredi 13 mars 2024 au dimanche 24 mars 2024 :

.Tout public. gratuit

Imaginé par la Fondation Daniel et Nina Carasso et la Cité internationale des arts, IN SITU est un nouveau programme de résidences pluridisciplinaires conçu avant tout comme un espace inclusif, ouvert au débat, à l’échange d’idées et à d’autres formes de transmission de connaissances, dans lequel la transition écologique était au cœur de notre recherche.

L’exposition et les publications que nous partageons avec vous, témoignent de ce processus. Elles rassemblent une série d’œuvres, certaines produites pendant la résidence, d’autres avant, et comprend des photographies, des sculptures, des dessins, des films et des performances. Ces éléments convergent vers un intérêt commun pour la crise climatique et les conflits sociaux, économiques et politiques qui en découlent.

Au cours de ces six mois de résidence, nous nous sommes attachés à repenser de nouvelles stratégies et méthodes de travail et, à cette fin, nous avons essayé de nous concentrer sur l’idée de construire un « groupe critique » qui, comme le dirait l’architecte Yona Friedman, serait capable de communiquer, d’échanger et de construire. Bien qu’éphémère, ce « groupe » aurait la capacité de se soutenir, d’être actif et attentif pour développer, de manière collective, articulée et intersectionnelle, un langage cohérent avec les défis de notre temps.

Pour conclure, j’aimerais imaginer qu’IN SITU nous a permis de construire un espace de travail temporaire, que je pourrais comparer métaphoriquement à la construction d’une cabane, comme celle que Marielle Macé décrit dans son livre Nos cabanes [1] : « … sans craindre d’appeler « cabanes » des huttes de phrases, de papier, de pensée, d’amitié, de nouvelles façons de se représenter l’espace, le temps, l’action, les liens, les pratiques.» Une cabane qui serait tout simplement une manière de se réunir.

María Inés Rodríguez

Commissaire du programme de résidences IN SITU

[1] Marielle Macé, Nos cabanes (Lagrasse : Éditions Verdier, 2019), p. 29.

Cité internationale des arts 18, rue de l’Hôtel de Ville 75004

Contact : https://www.citedesartsparis.net/fr/in-situ-restitution-2024

Moni, Berlin 2022