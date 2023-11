Noël aux ballades féériques Ballades Féeriques Saint-Eutrope-de-Born, 25 décembre 2023, Saint-Eutrope-de-Born.

Saint-Eutrope-de-Born,Lot-et-Garonne

Le site des Ballades Féeriques vous accueille avec vin chaud et autres boissons chaudes

au milieu de la forêt comme vous ne l’avez jamais vue !

Joël et Isabelle ont mis en lumière leurs sous-bois pour stimuler votre imagination : bois oubliés, bois flottés, sculptures naturelles… Au détour de chaque allée, la nature vous surprend ! La promenade est accessible à tous.

Sur réservation..

2023-12-25 fin : 2023-12-30 . EUR.

Ballades Féeriques Jean de la Ville

Saint-Eutrope-de-Born 47210 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



The Ballades Féeriques site welcomes you with mulled wine and other hot drinks

in the middle of the forest as you’ve never seen it before!

Joël and Isabelle have illuminated their undergrowth to stimulate your imagination: forgotten woods, driftwood, natural sculptures? Nature will surprise you at every turn! The walk is open to all.

Reservations required.

El recinto de Ballades Féeriques le da la bienvenida con vino caliente y otras bebidas calientes

¡en medio del bosque como nunca antes lo había visto!

Joël e Isabelle han resaltado su maleza para estimular su imaginación: bosques olvidados, madera a la deriva, esculturas naturales? La naturaleza le sorprenderá a cada paso El paseo está abierto a todos.

Reserva obligatoria.

Die Website der Ballades Féeriques empfängt Sie mit Glühwein und anderen heißen Getränken

inmitten des Waldes, wie Sie ihn noch nie gesehen haben!

Joël und Isabelle haben ihr Unterholz ins rechte Licht gerückt, um Ihre Fantasie anzuregen: vergessene Hölzer, Treibholz, natürliche Skulpturen? In jeder Gasse wird Sie die Natur überraschen! Der Spaziergang ist für alle zugänglich.

Reservierung erforderlich.

Mise à jour le 2023-11-16 par OT Coeur de Bastides