Ballades estivales : Clepsydre Rouillac, 10 juillet 2021-10 juillet 2021, Rouillac.

Ballades estivales : Clepsydre 2021-07-10 20:30:00 – 2021-07-10 22:30:00

Rouillac Côtes d’Armor Rouillac

Dans le cadre des ballades estivales, le groupe de musique Clepsydre se produira dans le bourg de Rouillac. Un temps celtique, leur musique ne se refuse rien. Les instruments – violon, guitares, basse, batterie et percussions – vous emportent dans les musiques du monde, colorées de jazz et d’une pointe de « free ». Un temps poétique, leur musique rend aussi hommage au pays des éclaircies et aux gens qui le peuplent ! Gratuit.

+33 7 85 59 98 87

