Ballade entre nature et préhistoire Bougon, 31 octobre 2021, Bougon.

Ballade entre nature et préhistoire 2021-10-31 08:30:00 – 2021-10-31 13:00:00 Musée des Tumulus de Bougon Lieu-dit La Chapelle

Bougon Deux-Sèvres Bougon

Ballade entre nature et préhistoire.

Dimanche 31 octobre à 9h : Cette balade, co-animée par un animateur nature et un médiateur du musée, vous fera découvrir le patrimoine de la butte aux Chirons et les liens étroits entre l’environnement et les hommes de la Préhistoire. La randonnée vous fera également découvrir le site archéologique des tumulus.

Départ de Ménigoute à 8h30 – Retour à 13h.

En partenariat avec le FIFO et l’association des Grimpereaux de l’Hermitain

Réservation auprès du FIFO au 05 49 69 90 09 ou contact@menigoute-festival.org

Musée des tumulus

