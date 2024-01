Ballade en Fauré partagée Conservatoire à rayonnement départemental de Tourcoing Tourcoing, samedi 17 février 2024.

Ballade en Fauré partagée Coordination artistique Hortense DE MULATIER, Patricia DUVAL, Christelle RAUX et Frédéric VOLANTI Samedi 17 février, 14h30 Conservatoire à rayonnement départemental de Tourcoing Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-17T14:30:00+01:00 – 2024-02-17T15:30:00+01:00

Fin : 2024-02-17T14:30:00+01:00 – 2024-02-17T15:30:00+01:00

Amoureux de la clarté mélodique, des subtilités harmoniques et de la poésie, Gabriel FAURÉ (1845-1924) nous laisse une musique raffinée, empreinte d’élégance et d’intériorité. Pianiste, organiste et compositeur incontournable de la musique française au tournant du XIXe au XXe siècle, il fût l’élève et ami de Camille SAINT-SAËNS, et pédagogue émérite comptant parmi ses élèves Maurice RAVEL, Charles KOECHLIN, Nadia et Lili BOULANGER, Georges ENESCU.

C’est au travers de ses mélodies et pièces de musique de chambre que les élèves pianistes, instrumentistes et chanteurs du Conservatoire de Tourcoing et de l’antenne École de musique de Neuville-en-Ferrain s’associent aux élèves pianistes du Conservatoire à Rayonnement Départemental d’Arras pour un hommage à l’occasion du centenaire de la mort de Gabriel FAURÉ.

Conservatoire à rayonnement départemental de Tourcoing 4 rue Paul Doumer 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France 03 20 26 60 74 https://www.tourcoing.fr/Mes-loisirs/Culture/Le-Conservatoire-a-rayonnement-departemental-de-Tourcoing Bienvenue au Conservatoire à rayonnement départemental de Tourcoing ! Cet établissement public dispense de nombreuses formations musicales, chorégraphiques et théâtrales pour tous les âges. Métro ligne 2 arrêt Tourcoing centre

DR