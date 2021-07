GUYANCOURT Villa Simone Signoret Guyancourt BAL(L)ADE DES DAMES 3 Villa Simone Signoret GUYANCOURT Catégorie d’évènement: Guyancourt

Louise Labé, Jacqueline Auriol, Ariane, Lise London, Jeanne Moreau,… Munissez-vous d’un parapluie sonorisé, déambulez dans le quartier Europe pour écouter les textes écrits sur ces femmes par des autrices contemporaines, sous la direction d’Aurore Evain et sur l’accompagnement musical de Laurent Sellier. Une pérégrination poétique sur les traces de ces femmes célèbres ou méconnues qui ont contribué à changer le monde. Dans le cadre du projet Édifier notre matrimoine et des 7e journées du Matrimoine En collaboration avec le service des Archives de la ville de Guyancourt et en partenariat avec HF Île-de-France Départ : Villa Simone Signoret Veuillez noter que l’heure de fin n’est pas représentative de la réalité. Se référer au descriptif pour connaitre la durée prévue de l’évènement, ou contactez l’organisateur. Balade / Tout public dès 10 ans Dans le cadre des Journées du Matrimoine et du Patrimoine, la ville de Guyancourt propose une balade sonore autour des noms féminins de la ville. Villa Simone Signoret 7 Rue Jules Michelet GUYANCOURT

