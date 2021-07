Guyancourt Piscine Andrée-Pierre-Vienot Guyancourt, Yvelines Bal(l)ade des dames #2 Piscine Andrée-Pierre-Vienot Guyancourt Catégories d’évènement: Guyancourt

La Ville de Guyancourt dévoile son Matrimoine en proposant une balade sonore autour des noms féminins dans la ville. Une pérégrination poétique sur les traces de ces femmes célèbres ou méconnues qui ont contribué à changer le monde. Munis de parapluies sonorisés, les participants déambuleront dans les quartiers de Guyancourt pour écouter les textes écrits sur ces femmes sous la direction d'Aurore Evain et mis en musique par Laurent Sellier.

Piscine Andrée-Pierre-Vienot, le mercredi 25 août 2021 à 18:00
Rue des Graviers 78280 Guyancourt

2021-08-25T18:00:00 2021-08-25T19:00:00

