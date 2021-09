Ouangani Site de Valarano entre Coconi et Kahani Ouangani Ballade contée aux cascades de Barakani Site de Valarano entre Coconi et Kahani Ouangani Catégorie d’évènement: Ouangani

Site de Valarano entre Coconi et Kahani, le samedi 18 septembre à 09:00 Sur inscription

Qui connaît les cascades de Barakani ? Partez en balade au centre de Mayotte… Participez à 3 ateliers : bien-être, plantes médicinales et histoires racontées autour d’ objets traditionnels. Site de Valarano entre Coconi et Kahani 97670 OUANGANI Ouangani

