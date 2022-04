Ballade chimérique – Spectacle équestre, 12 août 2022, .

Ballade chimérique – Spectacle équestre

2022-08-12 20:30:00 20:30:00 – 2022-08-13 22:00:00 22:00:00

La compagnie Chimères & Singulières vous propose un spectacle équestre unique et poétique, mêlant dressage, musique, arts du cirque et danse.

Jeune compagnie normande, Chimères & Singulières présente un spectacle est bâti autour de la relation d’amitié qui lie ces artistes entre eux. En véritables partenaires de scène, les animaux sont des acteurs à part entière de cette création originale: on se demande même parfois qui a domestiqué l’autre ! Ensemble ils et elles créent un monde commun où une nouvelle langue se forme, forgée grâce à la complicité et à l’écoute mutuelle qu’ils se portent.

dernière mise à jour : 2022-04-24 par