Ballade chimérique #2 Hambye, dimanche 14 juillet 2024.

Ballade chimérique #2 Hambye Manche

Chimères et Singulières, une compagnie manchoise alliant art équestre, musique, cirque et poésie, a captivé les spectateurs et l’équipe de l’abbaye en 2022 avec leur ballade chimérique sur mesure.

En 2024, de retour à l’abbaye pour un projet artistique avec de jeunes adolescents, elles proposent une nouvelle ballade le 14 juillet.

Ne tardez pas à réserver ! Les places risquent de partir rapidement et il pourrait ne pas y en avoir pour tout le monde !

Ouverture du site dès 19h pour un pique-nique partagé.

Sur réservation.

Chimères et Singulières, une compagnie manchoise alliant art équestre, musique, cirque et poésie, a captivé les spectateurs et l’équipe de l’abbaye en 2022 avec leur ballade chimérique sur mesure.

En 2024, de retour à l’abbaye pour un projet artistique avec de jeunes adolescents, elles proposent une nouvelle ballade le 14 juillet.

Ne tardez pas à réserver ! Les places risquent de partir rapidement et il pourrait ne pas y en avoir pour tout le monde !

Ouverture du site dès 19h pour un pique-nique partagé.

Sur réservation. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-14 20:00:00

fin : 2024-07-14

7 Route de l’Abbaye

Hambye 50450 Manche Normandie abbaye.hambye@manche.fr

L’événement Ballade chimérique #2 Hambye a été mis à jour le 2024-02-12 par Réseau Sites et Musées