Ballade chantée … au beau bar de Piaf et Mariano Monflanquin Monflanquin Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Monflanquin

Ballade chantée … au beau bar de Piaf et Mariano Monflanquin, 30 avril 2022, Monflanquin. Ballade chantée … au beau bar de Piaf et Mariano Monflanquin

2022-04-30 – 2022-04-30

Monflanquin Lot-et-Garonne Monflanquin EUR 10 10 Nous vous attendons nombreux pour un spactacle mêlant chansons et humour en compagnie de Maryse Veniat, Jérôme Chaumet et Stef Chambo & ses Puppet’s. Nous vous attendons nombreux pour un spactacle mêlant chansons et humour en compagnie de Maryse Veniat, Jérôme Chaumet et Stef Chambo & ses Puppet’s. +33 6 33 23 32 99 Nous vous attendons nombreux pour un spactacle mêlant chansons et humour en compagnie de Maryse Veniat, Jérôme Chaumet et Stef Chambo & ses Puppet’s. Monica Silvestre

Monflanquin

dernière mise à jour : 2022-03-30 par

Détails Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne, Monflanquin Autres Lieu Monflanquin Adresse Ville Monflanquin lieuville Monflanquin Departement Lot-et-Garonne

Monflanquin Monflanquin Lot-et-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/monflanquin/

Ballade chantée … au beau bar de Piaf et Mariano Monflanquin 2022-04-30 was last modified: by Ballade chantée … au beau bar de Piaf et Mariano Monflanquin Monflanquin 30 avril 2022 Lot-et-Garonne Monflanquin

Monflanquin Lot-et-Garonne