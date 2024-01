Ballade botanique et atelier cuisine végétale de plantes sauvages 67130 Grandfontaine, France Grandfontaine, samedi 30 mars 2024.

Ballade botanique et atelier cuisine végétale de plantes sauvages Balade nature botanique de 2h30 (rythme lent) avec cueillette, suivie d’un atelier de cuisine végétale, locale et bio aux plantes sauvages. Repas et recettes comprises. 30 mars 15 juin, les samedis 67130 Grandfontaine, France Tarifs Adulte et plus de 13 ans 80€ ; Enfant 8 à 12 ans 55€

Aude à la Nature, Artisane cueilleuse transmettant ses connaissances sur les plantes sauvages et leur cuisine (végétale, et principalement locale), vous accompagne pour savoir identifier avec certitude des plantes sauvages communes et délicieuses.

Vous aborderez chaque plante avec une approche sensorielle vous permettant de reconnaître les plantes en question. Les principales confusions seront abordées avec méthode et simplicité.

Apprentissage de connaissances en botanique (9h30 à midi) et cuisine végétale avec réalisation de plusieurs recettes végétales simples et délicates (midi à 16h30). Dégustation des préparations vers 15h accompagnées de vin biologique (prévoir un encas ou un gros petit déjeuner). Vous repartirez avec les recettes de vos réalisations.

Repas et recettes compris 9h30 à 16h30

Chèques vacances acceptés (me contacter en direct paiement nécessaire à l’avance pour confirmer l’inscription)

Témoignage de précédents ateliers « L’atelier cueillette et cuisine de plantes sauvages nous a transporté au cœur d’un univers végétal passionnant. Aude nous guide avec enthousiasme, nous faisant découvrir les plantes locales et les champignons. D’autre part, j’ai apprécié l’ambiance conviviale et la dynamique en cuisine quel plaisir de réaliser ce menu festif ! ».



Tarif adulte 80 euros chèques vacances acceptés.

Enfant 8 à 12 ans 55 euros

Conditions Balade maintenue par temps de pluie.

Paiement nécessaire pour confirmer l’inscription. Pas d’annulation sauf cas de force majeure mais le billet est cessible si vous avez un empechement

Durée 7h

Activité organisée par Aude Animatrice et créatrice de recettes de végétariennes et autonomes

Infos et réservation sur [EcoNature https://www.eco-nature.org/experience/ballade-1 ](https://www.eco-nature.org/experience/ballade-1)

