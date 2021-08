Saint-Quay-Portrieux Saint-Quay-Portrieux Côtes-d'Armor, Saint-Quay-Portrieux Ballade avec Georges Brassens Saint-Quay-Portrieux Saint-Quay-Portrieux Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Saint-Quay-Portrieux

Ballade avec Georges Brassens Saint-Quay-Portrieux, 18 septembre 2021, Saint-Quay-Portrieux. Ballade avec Georges Brassens 2021-09-18 – 2021-09-18

Saint-Quay-Portrieux Côtes d’Armor En écho au festival de Rennes, Saint-Quay-Portrieux accueille pour la seconde fois Ballade avec Georges Brassens, le festival qui rassemble les inconditionnels de cet emblème de la chanson française. Vendredi 17 septembre : apéro-concert au Kasino à 18h30 (gratuit)

Samedi 18 septembre : concert d’Elsa Carolan et le groupe “La mauvaise réputation” au Centre de Congrès (15€)

Dimanche 19 septembre : 4 scènes ouvertes aux abords de la plage du Casino avec plus de 70 groupes présents, de 13h à 18h (gratuit) Réservation possible auprès de l’Office de tourisme, au cours de l’été.

Un événement organisé par l’association “Le temps ne fait rien à l’affaire” avec le soutien de ses partenaires et la ville. En écho au festival de Rennes, Saint-Quay-Portrieux accueille pour la seconde fois Ballade avec Georges Brassens, le festival qui rassemble les inconditionnels de cet emblème de la chanson française. Vendredi 17 septembre : apéro-concert au Kasino à 18h30 (gratuit)

Samedi 18 septembre : concert d’Elsa Carolan et le groupe “La mauvaise réputation” au Centre de Congrès (15€)

Dimanche 19 septembre : 4 scènes ouvertes aux abords de la plage du Casino avec plus de 70 groupes présents, de 13h à 18h (gratuit) Réservation possible auprès de l’Office de tourisme, au cours de l’été.

Un événement organisé par l’association “Le temps ne fait rien à l’affaire” avec le soutien de ses partenaires et la ville. dernière mise à jour : 2021-08-11 par

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Saint-Quay-Portrieux Autres Lieu Saint-Quay-Portrieux Adresse Ville Saint-Quay-Portrieux lieuville 48.65529#-2.83718