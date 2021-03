Bertrimoutier Bertrimoutier Bertrimoutier, Vosges BALLADE AU CREPUSCULE C’EST CHOUETTE Bertrimoutier Catégories d’évènement: Bertrimoutier

Bertrimoutier Vosges Bertrimoutier Dans le cadre de la 14ème Nuit de la Chouette, ETC…Terra vous propose des ateliers/sorties natures en fin d’après-midi (et oui sans la nuit pour cette fois) à Bertrimoutier.

Alors n’hésitez pas à vous inscrire rapidement.

Inscription obligatoire par téléphone ou mail, maximum 5 personnes par sortie, respect des règles sanitaires. 2 rendez-vous, 15h30 puis 16h30, lieu du rendez-vous donné à l’inscription.

