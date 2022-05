Ballade à pas de velours sur le monde Luçay-le-Mâle Luçay-le-Mâle Catégories d’évènement: Indre

Luçay-le-Mâle Indre Luçay-le-Mâle Originaire de Tours, Jocelyne Prin est installée dans le Berry depuis 45 ans et peint inlassablement ces portraits qui nous immergent dans ce que l’être humain a de plus profond. C’est à travers près d’une vingtaine d’œuvresque vous découvrirez cette fresque singulière qui dresse un portrait de l’humanité d’aujourd’hui. L’exposition sera accompagnée d’un temps de lecture à haute voix consacrée au voyage. Le duo mère-fille, Jocelyne et Anne-Elisabeth PRIN, présente pour la première fois l’exposition éphémère Ballade à pas de velours sur le monde . lagrangeauxblasblas@netcourrier.com +33 6 77 90 76 29 https://artsencommunes.com/evenements/ballade-a-pas-de-velours-sur-le-monde/ Originaire de Tours, Jocelyne Prin est installée dans le Berry depuis 45 ans et peint inlassablement ces portraits qui nous immergent dans ce que l’être humain a de plus profond. C’est à travers près d’une vingtaine d’œuvresque vous découvrirez cette fresque singulière qui dresse un portrait de l’humanité d’aujourd’hui. L’exposition sera accompagnée d’un temps de lecture à haute voix consacrée au voyage. Art en commune

