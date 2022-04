BALLAD – LENIO KAKLEA Toulouse, 26 mai 2022, Toulouse.

BALLAD – LENIO KAKLEA THEATRE GARONNE 1 Avenue du Château d’Eau Toulouse

2022-05-26 – 2022-05-26 THEATRE GARONNE 1 Avenue du Château d’Eau

Toulouse Haute-Garonne

À la rencontre d’habitant·es venu·es d’horizons différents, d’Athènes à Aubervilliers, la chorégraphe grecque ausculte les pratiques rituelles. Celles qui façonnent notre quotidien et notre rapport aux autres, imprégnées de notre histoire et de notre cadre social. Par une appropriation consentie du geste d’autrui, elle navigue à travers ses propres souvenirs et déroule un récit autobiographique, mêlant danse, gestes et paroles.

Lenio Kaklea collecte depuis quatre ans un catalogue de gestuelles, issu d’une série de résidences réalisées dans six villes européennes et regroupées dans son ouvrage Encyclopédie pratique.

À la rencontre d’habitant·es venu·es d’horizons différents, d’Athènes à Aubervilliers, la chorégraphe grecque ausculte les pratiques rituelles. Celles qui façonnent notre quotidien et notre rapport aux autres, imprégnées de notre histoire et de notre cadre social. Par une appropriation consentie du geste d’autrui, elle navigue à travers ses propres souvenirs et déroule un récit autobiographique, mêlant danse, gestes et paroles.

THEATRE GARONNE 1 Avenue du Château d’Eau Toulouse

dernière mise à jour : 2022-04-21 par