BALL-TRAP La Baudonnière Scorbé-Clairvaux Catégories d’évènement: Scorbé-Clairvaux

Vienne

BALL-TRAP La Baudonnière, 21 mai 2022, Scorbé-Clairvaux. BALL-TRAP

du samedi 21 mai au dimanche 22 mai à La Baudonnière

BALL-TRAP organisé par l’ACCA de Thuré les samedi 21 et dimanche 22 mai à partir de 10H00 au lieu-dit la Baudonnière, route de Châtellerault à Thuré. Restauration sur place

Entrée libre

BALL-TRAP ACCA THURÉ La Baudonnière Thuré route de châtellerault Scorbé-Clairvaux Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-21T10:00:00 2022-05-21T23:00:00;2022-05-22T10:00:00 2022-05-22T23:00:00

Détails Catégories d’évènement: Scorbé-Clairvaux, Vienne Autres Lieu La Baudonnière Adresse Thuré route de châtellerault Ville Scorbé-Clairvaux lieuville La Baudonnière Scorbé-Clairvaux Departement Vienne

La Baudonnière Scorbé-Clairvaux Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/scorbe-clairvaux/

BALL-TRAP La Baudonnière 2022-05-21 was last modified: by BALL-TRAP La Baudonnière La Baudonnière 21 mai 2022 La Baudonnière Scorbé-Clairvaux Scorbé-Clairvaux

Scorbé-Clairvaux Vienne