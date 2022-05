Ball Trap de la Société de Chasse du Vigan Le Vigan, 18 juin 2022, Le Vigan.

Ball Trap de la Société de Chasse du Vigan Le Vigan

2022-06-18 10:00:00 10:00:00 – 2022-06-19

Le Vigan 46300

Samedi : 10h : concours (Sur 2 jours) et planches amateurs

: repas le soir (Entrée, plat et dessert)

Dimanche : à partir de 10h : concours et planches amateurs

2 fosses

Samedi et Dimanche midi : Restauration sur place

Samedi soir : repas

organisé par l’Association Communale de Chasse du Vigan

+33 7 80 32 01 94

Le Vigan

