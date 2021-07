Chapelon Chemin des trois Ormes Chapelon Ball-trap Chemin des trois Ormes Chapelon Catégorie d’évènement: Chapelon

Ball-trap Chemin des trois Ormes, 7 août 2021, Chapelon. Ball-trap

Chemin des trois Ormes, le samedi 7 août à 14:00

Ball-trap entrainement Fosse – Rabbit, organisé par la société de chasse de Chapelon. 1 bouteille au vainqueur de chaque série, vente de cartouches sur place (charge 28kg maximum). Buvette et restauration sur place ouverte à tous. Ball-trap Chemin des trois Ormes Chemin des Trois Ormes, Chapelon Chapelon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-07T14:00:00 2021-08-07T20:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Chapelon Autres Lieu Chemin des trois Ormes Adresse Chemin des Trois Ormes, Chapelon Ville Chapelon lieuville Chemin des trois Ormes Chapelon