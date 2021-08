Chapelon Chapelon Chapelon, Loiret Ball-trap Chapelon Chapelon Catégories d’évènement: Chapelon

Loiret

Ball-trap Chapelon, 21 août 2021, Chapelon. Ball-trap 2021-08-21 – 2021-08-22

Chapelon Loiret Chapelon Ball-trap entrainement Fosse – Rabbit, organisé par la société de chasse de Chapelon. 1 bouteille au vainqueur de chaque série, vente de cartouches sur place (charge 28kg maximum). Buvette et restauration sur place ouverte à tous. Ball-trap chapelonmairie@oranfe.fr +33 2 38 95 51 86 Ball-trap entrainement Fosse – Rabbit, organisé par la société de chasse de Chapelon. 1 bouteille au vainqueur de chaque série, vente de cartouches sur place (charge 28kg maximum). Buvette et restauration sur place ouverte à tous. Société de chasse de Chapelon dernière mise à jour : 2021-07-31 par

Détails Catégories d’évènement: Chapelon, Loiret Autres Lieu Chapelon Adresse Ville Chapelon lieuville 48.03553#2.58582