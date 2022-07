Ball-Trap Bourgougnague Bourgougnague Catégories d’évènement: Bourgougnague

Lot-et-Garonne

Ball-Trap Bourgougnague, 13 août 2022, Bourgougnague. Ball-Trap

Bourgougnague Lot-et-Garonne

2022-08-13 – 2022-08-15 Bourgougnague

Lot-et-Garonne Bourgougnague Durant trois jours, venez participer au ball-trap organisé par la société de chasse de Bourgougnague. Restauration et buvette sur place. De nombreux lots sont à gagner. Nous vous attendons nombreux !! Durant trois jours, venez participer au ball-trap organisé par la société de chasse de Bourgougnague. Restauration et buvette sur place. De nombreux lots sont à gagner. Nous vous attendons nombreux !! +33 6 08 62 95 69 Durant trois jours, venez participer au ball-trap organisé par la société de chasse de Bourgougnague. Restauration et buvette sur place. De nombreux lots sont à gagner. Nous vous attendons nombreux !! ©otpl

Bourgougnague

dernière mise à jour : 2022-07-06 par

Détails Catégories d’évènement: Bourgougnague, Lot-et-Garonne Autres Lieu Bourgougnague Adresse Bourgougnague Lot-et-Garonne Ville Bourgougnague lieuville Bourgougnague Departement Lot-et-Garonne

Bourgougnague Bourgougnague Lot-et-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bourgougnague/

Ball-Trap Bourgougnague 2022-08-13 was last modified: by Ball-Trap Bourgougnague Bourgougnague 13 août 2022 Bourgougnague, Lot-et-Garonne

Bourgougnague Lot-et-Garonne