Ball-Trap Audrix Audrix Catégories d’évènement: 24260

Audrix

Ball-Trap Audrix, 11 juin 2022, Audrix. Ball-Trap Audrix

2022-06-11 09:00:00 – 2022-06-12 20:00:00

Audrix 24260 Ball Trap à Audrix ! RESTAURATION et BUVETTE SUR PLACE les 2 Jours .

SAMEDI SOIR : menu : COUSCOUS

SALADE

FROMAGE & DESSERT Ball Trap à Audrix ! RESTAURATION et BUVETTE SUR PLACE les 2 Jours .

SAMEDI SOIR : menu : COUSCOUS

SALADE

FROMAGE & DESSERT +33 6 08 95 02 72 Ball Trap à Audrix ! RESTAURATION et BUVETTE SUR PLACE les 2 Jours .

SAMEDI SOIR : menu : COUSCOUS

SALADE

FROMAGE & DESSERT ©par dsjones de Pixabay

Audrix

dernière mise à jour : 2022-06-04 par

Détails Catégories d’évènement: 24260, Audrix Other Lieu Audrix Adresse Ville Audrix lieuville Audrix Departement 24260

Audrix Audrix 24260 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/audrix/

Ball-Trap Audrix 2022-06-11 was last modified: by Ball-Trap Audrix Audrix 11 juin 2022 24260 Audrix

Audrix 24260