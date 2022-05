Ball Trap à Aubermesnil-aux-Erables Aubermesnil-aux-Érables, 10 septembre 2022, Aubermesnil-aux-Érables.

Ball Trap à Aubermesnil-aux-Erables Aubermesnil-aux-Érables

2022-09-10 10:00:00 10:00:00 – 2022-09-11 20:00:00 20:00:00

Aubermesnil-aux-Érables 76340 Aubermesnil-aux-Érables

Ouvert à tous !

Route des Erables à Aubermesnil-aux-Erables (76340)

Samedi :

De 16h à 20h – Concours apéritif

Dimanche

De 10h à 20h – Kermesse – nombreux concours et un fusil à gagner

Concours ouvert à tous !

Emplacement et parking fléchés – Rue des Erables

Kermesse pour les petits et grands enfants – Buvette et Restauration sur place le midi

Infos :

La Présidente – Mme LEGER Corinne : 06 16 49 07 07

M DENIS Franck : 06 16 99 39 67

