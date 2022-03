Balkans sessions live : HĀMUN TRIO La Voie Maltée Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

Balkans sessions live : HĀMUN TRIO La Voie Maltée, 24 mars 2022, Marseille. Balkans sessions live : HĀMUN TRIO

La Voie Maltée, le jeudi 24 mars à 21:00

MUSIQUES TRADITIONNELLES HĀMUN TRIO Philippe Gillet, musicien et ethnomusicologue, sillonne depuis de nombreuses années les Balkans, l’Anatolie et le Moyen-Orient à la recherche de nouveaux répertoires. Au fur et à mesure des rencontres, des tsiganes de Roumanie aux derviches du Caire en passant par les alévis de l’est Anatolien, plusieurs centaines de pièces se sont entassés dans des enregistreurs numériques. Avec son projet “Hāmun”, il tente de revisiter en trio tout ce répertoire et la “eastern music” au sens large, à la lumière du Jazz et de l’improvisation. Hāmun signifie “la rivière” en Persan, car “la musique est une rivière qui nous traverse”. Philippe Gillet / Oud, tambur, buzuk David Cassini / Contrebasse Nello Cornabe / Percussions

Entrée libre

♫♫♫ La Voie Maltée 7 Rue Crudère, 13006 Marseille Marseille Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-24T21:00:00 2022-03-24T23:59:00

