La Voie Maltée, le jeudi 24 février à 21:00

LIVE BALKANS SESSIONS — AMAN DONNÉ : Au croisement des traditions musicales de l’Est de la Méditerranée, Aman donné ouvre le bal au son des musiques de mariage de Thrace, chansons populaires de Grèce, improvisations survoltées… ( Grèce – Bulgarie – Turquie ) Le trio est composé de Macha Selbach au Chant / Accordéon, de Jean-Baptiste Gaudrat à la Clarinette et de Amine Jebali aux Percussions.

Entrée libre

