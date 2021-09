Marseille La Voie Maltée Bouches-du-Rhône, Marseille BALKANS SESSIONS : Concert “Les Frères Gourko” La Voie Maltée Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

BALKANS SESSIONS : Live “Les Frères Gourko” C’est le 2e épisode de notre nouveau rendez-vous régulier de La Voie Maltée : les “Balkans sessions” !!! Ce soir-là ce sont les frères Gourko, issus du trio “TCHAYOK”, qui nous feront voyager et découvrir les classiques intemporels et émouvants de la vieille mère patrie, au son de la guitare et de la balalaïka… Pas de vodka, mais de la bière à flots pour célébrer le grand retour des concerts en ces lieux, après de longs mois de silence; préparez-vous à taper des pieds, des mains et à saisir votre voisin par le coude pour une ronde improvisée !!!

Entrée libre

♫♫♫ La Voie Maltée 7 Rue Crudère, 13006 Marseille Marseille Bouches-du-Rhône

2021-09-16T20:00:00 2021-09-16T23:30:00

