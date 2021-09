BALKANS SESSIONS : Concert “Duo Mierlitsa” La Voie Maltée, 30 septembre 2021, Marseille.

BALKANS SESSIONS : Concert “Duo Mierlitsa”

La Voie Maltée, le jeudi 30 septembre à 20:00

BALKANS SESSIONS – Live Duo Mierlitsa —- C’est le nouveau rendez-vous régulier de La Voie Maltée : les “Balkans sessions” !!! Tous les mois (et parfois plus souvent), un concert à thématique Balkanique aura lieu au bar ! Ce sera l’occasion de voyager et découvrir des musiques traditionnelles festives et émouvantes, au son du violon, de la guitare ou de la balalaïka… Pour l’occasion, on a demandé à nos extraordinaires copains du duo “Mierlitsa” de sortir le violon et la balalaïka, et de transformer le bar en film de Kusturica, façon “Chat noir chat blanc” !!! Entre musique traditionnelle Russe, Roumaine, Klezmer, le groupe nous entrainera dans tous les paysages d’Europe de l’Est… Comme d’hab’, c’est gratuit et la bière va couler à flots !

Entrée libre

♫Musique Russe, Roumaine, Tsigane♫

La Voie Maltée 7 Rue Crudère, 13006 Marseille Marseille Bouches-du-Rhône



2021-09-30T20:00:00 2021-09-30T23:00:00