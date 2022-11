Balkan night fever L’Alimentation Générale, 18 novembre 2022, Paris.

Le vendredi 18 novembre 2022

de 20h00 à 23h00

. payant A : 5 EUR

Au programme deux fanfares des Balkans, dont une venue tout spécialement de Grenoble pour l’occasion.

La FANFARE YEBAROV c’est plus ou moins seize musiciens qui tapent, soufflent, chantent, pianotent des musiques de rue dans le style des fanfares des Balkans. Entre tradition et modernité, le groupe interprète les mélodies des fanfares les plus célèbres. Puisant dans une rythmique endiablée avec ce son populaire et poignant des musiques de l’est aux accents tziganes et orientaux, Yebarov étonne, réjouit… mais surtout rassemble.

L’ORKESTAR GABRIELLA est une fanfare basée à Paris qui envoie du cuivre et de l’amour partout où elle passe depuis 15 ans. Joyeuse et débridée, ses yeux, son cœur et ses oreilles sont résolument tournés vers l’est avec des mélodies issues des folklores slaves, chansons populaires de Macédoine ou de Serbie, et kolos endiablés.

L’Alimentation Générale 64 Rue Jean-Pierre Timbaud 75011 Paris

Contact : http://alimentation-generale.net/ https://fb.me/e/2ua5ZWrQw https://fb.me/e/2ua5ZWrQw

Balkan night fever