Ahuy Côte-d’Or Ahuy Tout public • 1h45 Ce spectacle fait partie de la saison Arts&Scènes du Conseil Départemental de Côte-d’Or. Attention ! Musique entraînante et festive !

Balkan GRAD explore la veine musicale des pays de l’Est. Du rock au reggae en passant par le répertoire des musiques balkaniques, emmenés par un chanteur polyglotte, les musiciens offrent un spectacle généreux et joyeux teinté de multiples influences. aqueducenscene@free.fr Tout public • 1h45 Ce spectacle fait partie de la saison Arts&Scènes du Conseil Départemental de Côte-d’Or. Attention ! Musique entraînante et festive !

