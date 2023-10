MARIUS RADIUS BALKABAR Nantes, 24 novembre 2023, Nantes.

Ne vous méprenez pas sur ce faux air de petit-suisse, parce que c’est du yoghurt.

Cet escroc, qui se laisse encore volontiers présenter comme « rockeur adolescent », affiche en fait l’expérience d’un vieux loup de mer et un CV aussi long que son bras tatoué.

Entre side, back-side, flip-side et dockside projects, on aura déjà pu le repérer au sein de Tres Hombres, Dolitram, Giant Jack, Les Bites d’Amarrage, Tashmass, Sleeper Bill, Atanta ou Crugnudu, se frottant à autant de styles par gourmandise. Aujourd’hui il œuvre principalement en cheville des très remarqués Clavicule.

Chanteur, guitariste et batteur émérite, c’est en rassemblant le meilleur de lui-même, tout à la fois, qu’est né le projet solo et one-man band Marius Radius.

En marge des séances d’ostéo’, groupé de ses quatre propres membres, il nous livre en guitare-batterie un rock Garage direct et énergique, avec une spontanéité punk qui lui sied bien.

N’en déplaise à Thérèse, c’est souvent chanté en anglais, parfois en yaourt, mais toujours ultra-frais !

