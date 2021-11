Nantes BALKABAR Loire-Atlantique, Nantes PROFESSEURE POSTÉRIEURE BALKABAR Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Vendredi 26 novembre, 21h00 PROFESSEURE POSTÉRIEURE * Dans une ambiance tonique et sympathique, madame la professeure postérieur professe sa spécialité : l’aérobic sauvage et grotesque.

Discipline hybride entre le spectacle de clown, le cours de gym et la sélection de musique incarnée, la cérémonie d’aérobic sauvage et grotesque chérit tellement vos oreilles que vos pieds et vos bras ne peuvent résister, ils se mettent en mouvement avant même que le mental n’ait pu s’y opposer ! https://fr-fr.facebook.com/professeure.posterieur/ https://vive-le-sprot.com/ *

vendredi 26 novembre – 21h00 à 22h00

