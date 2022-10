BALILAS de novembre – Bal Folk Noyal-sur-Vilaine, 12 novembre 2022, Noyal-sur-Vilaine.

BALILAS de novembre – Bal Folk

Rue Joseph Deshommes Salle Tréma Noyal-sur-Vilaine Ille-et-Vilaine Salle Tréma Rue Joseph Deshommes

2022-11-12 19:30:00 – 2022-11-13 03:00:00

Salle Tréma Rue Joseph Deshommes

Noyal-sur-Vilaine

Ille-et-Vilaine

Noyal-sur-Vilaine

Amélie vous propose : « En toute sobriété! Viens découvrir ou approfondir cette danse si attrayante et finalement assez peu connue en Bretagne. Ce sera l’occasion ici de s’approprier le pas de base et de s’amuser dans le jeu de cette bourrée enivrante et vivifiante afin de surmonter le froid hivernal! Chausse tes godillots, retire ton paletot et viens guincher en rythme cadencé! »

Buvette et petite restauration sur place

Tarifs bal :

Plein 15€

Réduit 13€ (Étudiants, Demandeurs d’emplois, personnes au RSA)

Gratuit pour les moins de 16 ans

Au programme du bal :

Les Zéoles

http://leszeoles.net



« Les Zéoles c’est la rencontre d’un accordéon diatonique et d’un accordéon chromatique. Crée en 2008 à Montreuil par Amélie Denarié et Anne Guinot, ce duo de musique à danser raconte, au travers d’un répertoire aux compositions originales, son amour du bal et de tout ce qu’il trimballe, et les soufflets viennent ainsi chatouiller les oreilles comme les orteils ! »

Arizonà

https://www.arizonaduo.com/



« Un violon, un accordéon, deux voix.Né d’une envie de s’inventer dans le paysage des musiques traditionnelles, le duo Arizonà puise son inspiration dans les répertoires de bals et les collectages.L’occitan et le français s’y croisent pour filer ensemble un répertoire qui s’écoute et se danse. On se laisse volontiers transporter dans cet univers intimiste et épuré. »

Aubépine

https://www.facebook.com/aubepine4



« Deux voix spontanées et vagabondes pointent sur le bord du chemin pour y faire danser le monde.Aubépine, dans un assemblage brut de libertés au service de la danse, crée la rencontre et l’énergie.La contrebasse attirée vient y joindre une parfaite orchestration rythmée par l’aisance de son jeu et la chaleur de ses timbres. »

Le P’tit bal de Camille

Le P’tit Bal de Camille



« Pendant le confinement, Camille Lachenal s’est lancée le défi d’écrire une chanson à danser par jour ! Après ce tourbillon créatif, ce sont 40 chansons pour 40 danses différentes qui ont vues le jour.

Le P’tit bal de Camille est un solo de bal folk 100% vocal au looper peuplé de lutins, d’éclats de rire, de poésie, d’un brin de folie et de douceur à écouter ou à danser. »

contact@lesviesdansent.bzh

Salle Tréma Rue Joseph Deshommes Noyal-sur-Vilaine

dernière mise à jour : 2022-10-19 par