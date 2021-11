Genève Urgence Disk Records Genève Balezco / ch / hip hop Urgence Disk Records Genève Catégorie d’évènement: Genève

BALEZCO est un jeune rappeur de 24 ans d’origine valaisanne qui promeut un rap conscient avec des textes qui racontent des moments importants de sa vie et qui dénonce les problèmes de la société. Son premier EP “Au Bord de l’Eau: [https://smarturl.it/5x5b3v](https://smarturl.it/5x5b3v) Un clip: [https://youtu.be/oC5o7rMCkl0](https://youtu.be/oC5o7rMCkl0) Son dernier Single « DIs-moi »: [http://hyperurl.co/x99rbd](http://hyperurl.co/x99rbd) Son facebook: [https://www.facebook.com/balezco/](https://www.facebook.com/balezco/) Son instagram: [https://www.instagram.com/balezco](https://www.instagram.com/balezco)_

prix libre pour l’artiste

BALEZCO est un jeune rappeur de 24 ans d'origine valaisanne qui promeut un rap conscient avec des textes qui racontent des moments importants de sa vie et qui dénonce les problèmes de la société. Urgence Disk Records 4 place des volontaires 1204 Genève Genève Jonction

2021-12-03T18:30:00 2021-12-03T19:00:00

