Balèti – Thézéa Le 3C Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône Aix-en-Provence, jeudi 4 avril 2024.

Balèti – Thézéa Le 3C Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône Aix-en-Provence Jeudi 4 avril, 20h30

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-04-04 20:30

Fin : 2024-04-04 22:30

Entrez dans des danses d’ici; tournez sur des airs de là, de là-bas, de partout.

Danse folk et musique trad’ sont les deux passions de Théo et Lizéa qui forment Thézéa, un groupe de musique de bal folk. La rencontre de l’accordéon chromatique de Théo, et de la flûte traversière et de la voix de Lizéa s’est faîte dans les bœufs de fin de soirées des bals, lors d’une nuit fraîche nuit de festival folk dans la Drôme.

Désormais ami.e.s dans la vie, Théo et Lizéa forment un groupe de musique trad-actuelle au répertoire musical néo-trad’. Puisant dans les musiques traditionnelles pour l’inspiration, leurs compositions font la part belle aux paroles modernes.

Le 3C Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône 23 boulevard Carnot 13100 Aix-en-Provence Saint-Eutrope Aix-en-Provence 13626 Bouches-du-Rhône