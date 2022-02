Balèti Salle des fêtes,Rochegude (26)

Balèti Salle des fêtes,Rochegude (26), 2 avril 2022, . Balèti

Salle des fêtes, Rochegude (26), le samedi 2 avril à 20:30

Danses traditionnelles au son des galoubets et des tambourins. Nul besoin de savoir danser, à la portée de tous, pour les petits et les grands ….juste un peu de motivation et beaucoup de bonne humeur. Venez danser et vous amuser. *source : événement [Balèti](https://agendatrad.org/e/35622) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

10 €

organisé par FoCES Foyer pour la Culture, l’Environnement et le Sport Salle des fêtes,Rochegude (26) Quartier Vialasse Salle des fêtes, 26790 Rochegude, France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-02T20:30:00 2022-04-02T00:00:00

Détails Autres Lieu Salle des fêtes,Rochegude (26) Adresse Quartier Vialasse Salle des fêtes, 26790 Rochegude, France lieuville Salle des fêtes,Rochegude (26)

Salle des fêtes,Rochegude (26) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//