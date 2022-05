Balèti pour le regroupement 30 Espelofit Parc du Colombier,Alès (30)

Balèti pour le regroupement 30 Espelofit Parc du Colombier,Alès (30), 2 juin 2022, . Balèti pour le regroupement 30 Espelofit

Parc du Colombier, Alès (30), le jeudi 2 juin à 10:30

Balèti de Sors Les Mains d’Tes Poches dans le cadre des Rassemblements autour du Projet Régional Occitan , Espelofit… De nombreux autresspectacles et animations. Dans le cadre de Total Festum *source : événement [Balèti pour le regroupement 30 Espelofit](https://agendatrad.org/e/36537) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

Gratuit

avec Sors Les Mains d’Tes Poches Parc du Colombier,Alès (30) 8, Rue du Faubourg d’Auvergne Parc du Colombier, 30100 Alès, France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-02T10:30:00 2022-06-02T14:30:00

Détails Autres Lieu Parc du Colombier,Alès (30) Adresse 8, Rue du Faubourg d'Auvergne Parc du Colombier, 30100 Alès, France lieuville Parc du Colombier,Alès (30)

Parc du Colombier,Alès (30) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//