Baléti Pech-Celeyran,Salles-d’Aude (11)

Baléti Pech-Celeyran,Salles-d’Aude (11), 19 mars 2022, . Baléti

Pech-Celeyran, Salles-d’Aude (11), le samedi 19 mars à 21:00

**Programme** **18 h: Stage de sauts béarnais (1° partie): Saut de Satan, 7 sauts, La Piga, Pantelon, Peiroton… Réservations: Georges: 06 80 40 57 33 19 h.15:** **Repas partagé:** **buvette à disposition** **21 h: Balèti avec Le Violon à Bretelles** **Tarif: Stage: 3 E., Bal: 7 E., Stage+bal: 8 Euros** **Pass sanitaire suivant règlements en vigueur** *source : événement [Baléti](https://agendatrad.org/e/35633) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

3 à 8 euro

avec Le Violon à Bretelles Pech-Celeyran,Salles-d’Aude (11) Pech-Celeyran, 11110 Salles-d’Aude, France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-19T21:00:00 2022-03-19T23:30:00

Détails Autres Lieu Pech-Celeyran,Salles-d'Aude (11) Adresse Pech-Celeyran, 11110 Salles-d'Aude, France lieuville Pech-Celeyran,Salles-d'Aude (11)