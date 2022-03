Balèti occitano-québécois Québ’oc Place des grands chemins,Usclas-du-Bosc (34)

Dans le cadre du festival “Place des Courts”, place du Grand Chemin, à Usclas du Bosc (centre village): **bal Québ’oc** avec Biscam pas (trio). La manifestation commence à 18 h 00, le bal aura lieu à 21 h 00. Restauration sur place avec 1 Food Truck, 1 Camion Pizza et une buvette. Danses occitanes et contredanses québécoises, faciles et conviviales. On apprend sur place avec le “caller”! **Marie Frinking-Carcassés**: mélodéon québécois, accordéon diatonique. **Patrick Plouchart**: violon, cornemuses piposa et boudègue, chant, “callage” des danses. **Philippe Carcassés**: hautbois du Bas-Languedoc, cabrette, boha, boudègue, chant. Renseignements: Jean-Pierre Carbonnel 06 12 83 58 14 *source : événement [Balèti occitano-québécois Québ’oc](https://agendatrad.org/e/36017) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

Gratuit

avec Biscam Pas & “Le Bal Queb’Oc” Place des grands chemins,Usclas-du-Bosc (34) Place des grands chemins, 34700 Usclas-du-Bosc, France

