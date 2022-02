Balèti et Stage de Danses 440,Esplanade Charles de Gaulle,Montpellier (34)

### **Samedi 09 Avril** ### **14h30 : Stage de danses traditionnelles** tout public **Animé** par **Eusèbio** maître à danser de Copa Camba et par **Los Dançaires del Clapàs** les danseurs du Cercle Occitan de Montpellier Variations de scottish… Ouvert aux adhérents (adhésion 20€ donne droit à 2 stages dans l’année). **Inscription obligatoire** **18h30 : Balèti** gratuit avec le groupe ***Copa Camba*** **Animation** par **Eusèbio** et **Los Dançaires del Clapàs** les danseurs du Cercle Occitan de Montpellier **Inscription obligatoire** **Pass sanitaire en vigeur Jauge réduite au niveau en vigeur** **Renseignements Inscriptions au 07 68 97 66 79** **ou par message à oc@cercle-occitan-montpellier.fr** *source : événement [Balèti et Stage de Danses](https://agendatrad.org/e/35449) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

