Balèti enfants puis adultes à Dieulefit 3,Rue Gainarde,Dieulefit (26)

Balèti enfants puis adultes à Dieulefit 3,Rue Gainarde,Dieulefit (26), 13 juillet 2022, . Balèti enfants puis adultes à Dieulefit

3, Rue Gainarde, Dieulefit (26), le mercredi 13 juillet à 18:00

Balèti enfants de Sors Les Mains d’Tes Poches , suivi d’un repas et du Balèti de Coriandre, pour la fête du 13 juillet de Dieulefit *source : événement [Balèti enfants puis adultes à Dieulefit ](https://agendatrad.org/e/36541) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

Gratuit

avec Coriandre et Sors Les Mains d’Tes Poches 3,Rue Gainarde,Dieulefit (26) 3, Rue Gainarde, 26220 Dieulefit, France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-07-13T18:00:00 2022-07-13T22:00:00

Détails Autres Lieu 3,Rue Gainarde,Dieulefit (26) Adresse 3, Rue Gainarde, 26220 Dieulefit, France lieuville 3,Rue Gainarde,Dieulefit (26)