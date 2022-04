Balèti du Festamb Salle des fêtes,Aix-en-Provence (13)

Balèti du Festamb Salle des fêtes,Aix-en-Provence (13), 29 avril 2022, . Balèti du Festamb

Salle des fêtes, Aix-en-Provence (13), le vendredi 29 avril à 20:00

Dans le cadre du 37 ème Festival du Tambourin du Pays d’Aix, nous organisons un bal avec Henri Maquet et son Solo Electro Trad Delta Sonic. La première partie du bal sera assurée par le groupe aixois Oc’Stanza et l’initiation (à partir de 19h) par les musiciens de l’association Aix Balèti. Venez découvrir l’électro trad à la Sauce Galoubet ! Au festival du Tambourin ! *source : événement [Balèti du Festamb](https://agendatrad.org/e/36385) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

0€

avec Aix Balèti, Delta Sònic et Oc’stanza Salle des fêtes,Aix-en-Provence (13) Avenue Jean Orsini Salle des fêtes, 13540 Aix-en-Provence, France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-29T20:00:00 2022-04-29T00:00:00

Détails Autres Lieu Salle des fêtes,Aix-en-Provence (13) Adresse Avenue Jean Orsini Salle des fêtes, 13540 Aix-en-Provence, France lieuville Salle des fêtes,Aix-en-Provence (13)

Salle des fêtes,Aix-en-Provence (13) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//