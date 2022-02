Balèti du 3C avec les Bisons mécaniques Le 3C Café culturel citoyen Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône

Balèti du 3C avec les Bisons mécaniques Le 3C Café culturel citoyen, 18 février 2022, Aix-en-Provence. Balèti du 3C avec les Bisons mécaniques

Le 3C Café culturel citoyen, le vendredi 18 février à 20:00

Vous voulez danser ?! Sans pression et avec beaucoup d’entrain ?! N’hésitez plus venez au balèti !! Bal populaire avec un groupe live : Les Bisons mécaniques. Ce Trio marseillais de folk fusion vous fera DANSER!!!! Répertoire musique trad. Oui ça sera enfin autorisé !! [https://www.youtube.com/channel/UCMzfqdhS64VGhsv1HXnq8Pw](https://www.youtube.com/channel/UCMzfqdhS64VGhsv1HXnq8Pw) [https://www.facebook.com/Les-Bisons-M%C3%A9caniques-716544815388433](https://www.facebook.com/Les-Bisons-M%C3%A9caniques-716544815388433)

Entrée libre

♫♫♫ Le 3C Café culturel citoyen 23 Boulevard Carnot 13100 Aix-en-Provence Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-18T20:00:00 2022-02-18T23:00:00

Détails Catégories d’évènement: Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône Autres Lieu Le 3C Café culturel citoyen Adresse 23 Boulevard Carnot 13100 Aix-en-Provence Ville Aix-en-Provence lieuville Le 3C Café culturel citoyen Aix-en-Provence Departement Bouches-du-Rhône

Le 3C Café culturel citoyen Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/aix-en-provence/

Balèti du 3C avec les Bisons mécaniques Le 3C Café culturel citoyen 2022-02-18 was last modified: by Balèti du 3C avec les Bisons mécaniques Le 3C Café culturel citoyen Le 3C Café culturel citoyen 18 février 2022 aix en provence Le 3C Café culturel citoyen Aix-en-Provence

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône