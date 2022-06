Balèti des Pompiers Sausset-les-Pins Sausset-les-Pins Catégories d’évènement: 13960

Sausset-les-Pins

Balèti des Pompiers Sausset-les-Pins, 10 juin 2022, Sausset-les-Pins. Balèti des Pompiers Sausset-les-Pins

2022-06-10 20:00:00 20:00:00 – 2022-06-10 00:00:00 00:00:00

Sausset-les-Pins 13960 organisé par l’Amicale des sapeurs pompiers.

Apéro concert avec le duo musical Spanky & Bald, buvette et restauration. Balèti des pompiers, union des pompiers 13 organisé par l’Amicale des sapeurs pompiers.

Apéro concert avec le duo musical Spanky & Bald, buvette et restauration. Sausset-les-Pins

dernière mise à jour : 2022-05-17 par

Détails Catégories d’évènement: 13960, Sausset-les-Pins Autres Lieu Sausset-les-Pins Adresse Ville Sausset-les-Pins lieuville Sausset-les-Pins Departement 13960

Sausset-les-Pins Sausset-les-Pins 13960 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sausset-les-pins/

Balèti des Pompiers Sausset-les-Pins 2022-06-10 was last modified: by Balèti des Pompiers Sausset-les-Pins Sausset-les-Pins 10 juin 2022 13960 Sausset-les-Pins

Sausset-les-Pins 13960