Rendez- vous dans le parc Tabarka à 13 heures Pique-nique et répas partagé, selon les volontés chasse aux oeufs ou baignade Env. 14.30 Début du Bal Après le Trous d’Bal: boeuf Terminaison par une fete privé *source : événement [Balèti de Pacques à Marseillan](https://agendatrad.org/e/36071) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

au chapeau

2022-04-18T13:00:00 2022-04-18T22:00:00

