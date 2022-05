Balèti de la maison pour tous et Léo Lagrange Centre Culturel Léo Malet,Mireval (34)

Centre Culturel Léo Malet, Mireval (34), le samedi 4 juin à 20:00

18h initiation gratuite aux danses traditionnelles 19h30 apéritif dinatoire partagé 20h Balèti *source : événement [Balèti de la maison pour tous et Léo Lagrange](https://agendatrad.org/e/36573) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)* avec Copa Camba Centre Culturel Léo Malet,Mireval (34) Avenue de Montpellier Centre Culturel Léo Malet, 34110 Mireval, France

