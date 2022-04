baleti avec Cazellots les Hauts de Montrabech,Lézignan-Corbières (11)

baleti avec Cazellots les Hauts de Montrabech,Lézignan-Corbières (11), 7 mai 2022, . baleti avec Cazellots

les Hauts de Montrabech, Lézignan-Corbières (11), le samedi 7 mai à 19:00

19h apéritif offert par l”association Lezibaleti 19h 30 repas partagé, amenez de quoi partager, et vos couverts! 21h baleti. première partie Farandoc deuxième partie Cazellots PAF 10 euros buvette itineraire: en quittant Lezignan Corbières par la route de Roubia, guettez les panneaux “lezibaleti” sur votre gauche après le domaine St Jean. *source : événement [baleti avec Cazellots](https://agendatrad.org/e/36320) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

10 euros

avec Cazellots les Hauts de Montrabech,Lézignan-Corbières (11) Chemin de Montcens les Hauts de Montrabech, 11200 Lézignan-Corbières, France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-07T19:00:00 2022-05-07T23:00:00

Détails Autres Lieu les Hauts de Montrabech,Lézignan-Corbières (11) Adresse Chemin de Montcens les Hauts de Montrabech, 11200 Lézignan-Corbières, France lieuville les Hauts de Montrabech,Lézignan-Corbières (11)

les Hauts de Montrabech,Lézignan-Corbières (11) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//