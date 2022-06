Balèti à Menpeti Marseille 5e Arrondissement Marseille 5e Arrondissement Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille 5e Arrondissement

Balèti à Menpeti Marseille 5e Arrondissement, 14 juillet 2022, Marseille 5e Arrondissement.

Place Pierre Roux Quartier Menpeti Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône Quartier Menpeti Place Pierre Roux

2022-07-14 – 2022-07-14

Quartier Menpeti Place Pierre Roux

Marseille 5e Arrondissement

Au programme de ce balèti : stands d'associations et des partenaires, apéritifs et repas en plein air, braderie solidaire, jeux pour enfants, loto, chorale, groupe musical. Rendez-vous Place Pierre Roux pour le Balèti à Menpeti. L'Été Marseillais dans les 4e & 5e arrondissements

Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône